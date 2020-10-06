Kötü sonuç iyi mücadele

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, ligde ilk müsabakalarına çıktıklarını heyecanlı olmalarına karşılık iyi mücadele ettiklerini söyledi. 3 milli oyuncu ile birlikte birçok tecrübeli ismi kadrosunda bulunduran Polatlı Belediyespor karşısında sahada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarının altını çizen Atmaca, ‘’Ben mağlubiyete karşılık oyuncularımın sahada göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Kendilerinden çok daha tecrübeli ve yetenekli oyuncular karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapan oyuncularımın öz verili mücadeleleri beni mutlu etti. Rakibimiz lige şampiyonluk parolası ile başlayan bir ekip ve şampiyonluk için de çok iyi bir kadro kurmuşlar. Tecrübeli isimler, A milli takımda yer alan oyuncuları bulunan Polatlı Belediyespor karşısında hem tecrübe kazanmış olduk, hem de takımımızın ne yapabileceğini gördük. Şimdi Cumartesi günü Adana Adasokağı ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Pazar gününü izinli geçiren oyuncularımız dün toplandı ve Adana maçının hazırlıklarına başladık. Adana Adasokağı takımı ile oynayacağımız müsabakaya da mutlak galibiyet parolası ile çıkacağız, Adana’da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum’’ dedi.