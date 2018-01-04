Kötü başladık iyi bitirdik

Kırmızı siyahlı ekibin genç Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, lige mağlubiyet ile başladıklarını ama galibiyet ile ligin ilk devresini kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ligin ilk haftasında deplasmanda tamamen genç alt yapıda bulunan gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadro ile Konya maçına çıktıklarını ve güçlü rakiplerine iyi oynamalarına karşılık mağlup olduklarını hatırlatan Çelik, ‘’Daha sonra takımımıza yapılan takviyeler ile toparlandık ve ligin ikinci haftasında Marmara Üniversitesini, üçüncü haftasında ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni yenme başarısını gösterdik. Sakarya temsilcisi ile oynadığımız müsabaka sonrasında ligde inişli çıkışlı grafikler çizmeye başladık. Bir ara ligin zirvesindeki takımlar ile üst üste müsabaka oynadık ve bir çoğunu da kendi hatalarımız nedeniyle kaybettik. Üst üste aldığımız mağlubiyetler sonrasında Köyceğiz Belediyespor ile oynadığımız müsabakayla yeniden moral bulduk ve bir çıkış yakaladık. Köyceğiz Belediyespor müsabakası ile birlikte çıktığımız 4 maçtan sadece 1 mağlubiyet alarak ligin ilk yarısını 11 puan ile altıncı sırada tamamladık. Ligin ikinci yarısı için ise iyi bir hazırlık dönemi geçirip yeni transferler ile birlikte çok daha iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Belki ligde ilk üç takım arasına girme şansını yakalayamayabiliriz ama en azında ligi bitirebildiğimiz kadar üst sıralarda bitirip Yozgat Bozokspor’un adından söz ettireceğiz’’ dedi.