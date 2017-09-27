-Kötü başladık

Kadrosunda genç yeteneklere yer veren kırmızı siyahlı ekip, Konya Selçuklu Belediyespor’a 34-27 yenildikten sonra kadrosunu güçlendirmek üzere transfer çalışmalarına başladı. Batman Belediyespor, deplasmanda Ankara Hentbol İhtisas takımını 42-15 yenerek ilk haftanın lideri oldu. Karşıyaka Belediyespor’un ilk hafta dinlendiği ligde İstanbul Üniversitesi, evinde Gümüşhane Belediyespor’a 32-23, Ahi Evran Üniversitesi ise İzmir Büyükşehir Belediyespor’a 29-26 yenildi. Sakarya Büyükşehir, Köyceğiz Belediyespor ile 33-33 berabere kaldı. Lisans işlemlerini tamamlayamayan Marmara Üniversitesi, konuk ettiği Tokat Gençlikspor karşısına çıkamayarak, hükmen yenik ilan edildi.