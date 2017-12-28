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Köseli Play-Off istiyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ligin son haftasında Çayıralan Esnafspor ile oynayacağı maçı kazanarak Play-Off’lara kalmak istiyor.

Köseli Play-Off istiyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ligin son haftasında Çayıralan Esnafspor ile oynayacağı maçı kazanarak Play-Off’lara kalmak istiyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Köseli Play-Off istiyor

Birinci Amatör Kümede Futbol Lig’inde bu sene gösterdiği performans ile beğeni toplayan Yerköy Bağlarbaşı Köselispor çıktığı 13 müsabakada aldığı 8 galibiyet ve bir beraberlik ile 25 puan toplayarak ligde üçüncü sırada bulunuyor. Ligin bitimine bir hafta kala Play-Off’lar için avantajlı durumda bulunan Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, ligin son haftasında deplasmanda Çayıralan Esnafspor karşısında elde edeceği beraberlik veya galibiyet durumunda Play-Off bileti almaya hak kazanacak. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor takım kaptanı Mehmet Yapmaz, sezona Play-Off hedefi ile başladıklarını ve bu hedefe ulaşmak için önlerinde sadece bir müsabakanın kaldığını söyledi. Ligin son haftasında Çayıralan Esnafspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını hatırlatan Yapmaz, ‘’Çayıralan Esnafspor da grubumuzda kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan bir tanesi. Çayıralan takımı da bu nedenle bu müsabakayı kazanmak durumunda. İki takım açısından da çok zor geçecek olan bu müsabakadan en azından bir puan çıkarıp hedefimiz olan Play-Off’lara gitmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Şuanda Play-Off potasındayız ve hedefimize bir müsabaka kaldı. Hedefimizin kapısından dönmek istemiyoruz’’ dedi.

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