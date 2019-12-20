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Köseli avantaj peşinde

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda Play-Off mücadelesi veren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Akdağmadenispor’u yenerek avantaj yakalamak istiyor.

Köseli avantaj peşinde

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda Play-Off mücadelesi veren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Akdağmadenispor’u yenerek avantaj yakalamak istiyor.

20 Aralık 2019 Cuma 04:04
Köseli avantaj peşinde

Grupta 13 puan ile dördüncü sırada bulunan ve hafta sonu 15 puan ile ikinci sırada yer alan Akdağmadenispor ile karşı karşıya gelecek olan Yerköy temsilcisi güçlü rakibini yenerek Akdağmadenispor’un hem 1 puan önüne geçmek hem de Play-Off’lar için önemli bir avantaj yakalamak istiyor.
Yerköy Bağlarbaşı Köselispor takım kaptanı Ramazan Fidancı, bu sezon inişli çıkışlı grafikler çizmelerine karşılık çok zor ve iyi müsabakalar çıkardıklarını söyledi.
Şuanda Play-Off’un en önemli adamlarından birisinin Yerköy Bağlarbaşı Köselispor olduğunu vurgulayan Fidancı,
‘’Play-Off’lara kalabilmek bizim elimizde. Bu hafta ligin ikinci sırasında yer alan Akdağmadenispor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Aramızda 2 puan fark var, bu hafta zorlu deplasmanda üç puan alarak dönebilirsek rakibimizin 1 puan önüne geçmiş olacağız ve Play-Off için avantaj bizim elimize geçmiş olacak. Peş peşe ligin ikinci ve üçüncü sırasında yer alan takımlar ile oynayacağız ve bu takımların birinin 2 diğerinin ise 1 puan gerisindeyiz. Bizim hem Akdağmadenispor hem de Çekerek Belediyespor’dan bir maç eksiğimiz bulunuyor. Biz bay haftamızı geride bıraktık. Bu iki takımda birer haftaları bay geçirecekler. Eğer biz Yerköy Bağlarbaşı Köselispor olarak bu iki zorlu müsabakadan 6 puan çıkartırsak büyük oranda Play-Off’lara giden ikinci takım biz oluruz. Avantaj bizden yana bu avantajı kullanmakta bizim elimizde. Takım olarak üst üste oynayacağımız iki zorlu müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve iki güçlü rakibimizden de puanlar alarak Play-Off’lara gideceğiz. Takım olarak inandık ve bunu başaracağımızı da biliyoruz’’ dedi.

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