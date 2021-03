Köse’den çok amaçlı ziyaret

Belediye Başkanı Celal Köse Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Akgün ile birlikte, çok amaçlı spor salonunu ziyaret etti. Çok amaçlı spor salonunu gezen Köse, salon hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra salonda antrenman yapan çocukların antrenmanlarını izledi. Çocuklar ile bir süre sohbet eden Köse, sporu çok seven bir belediye başkanı olarak sporcuların her zaman yanında olduğunu söyledi. Yozgat’ta her branşta sporu geliştirmek için belediye bünyesinde Bozokspor’u kurduklarını dile getiren Köse, ‘’Yozgat Belediyesi Bozokspor bünyesinde Yozgat’ta yapılabilecek bütün branşları oluşturacağız ve Yozgat’ı bir sporcu fabrikası haline getirmeyi amaçlıyoruz. En az bin sporcunun eğitim alabileceği bir alt yapı hazırlığı içerisindeyiz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin Türk sporuna katkıda bulunmaları elimizden gelenin en iyisini yapacağız’’ dedi.