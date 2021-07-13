Köse, taraftarlarla buluştu

Yozgatspor tribün liderleri ile buluşan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Valiliği ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da katılımı ile bir yönetim kurarak Yozgatspor’u bulunduğu buhrandan kurtarmak istediği ileri sürüldü. Yozgatspor yönetiminin Yozgat Belediyesi, Yozgat Valiliği ve Sivil Toplum Kuruluşlarının birlikte hareket etmeleri durumunda görüşmelere açık olduklarını duyurmalarının ardından, Yozgatspor taraftarları ile Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse bir araya geldi. Yozgatspor taraftarları, Köse’ye takım ile ilgili endişelerini dile getirirken, çıkmazdan biran evvel kurtulma adına talepte bulundular. Yozgatspor taraftarları, Köse’nin Yozgatspor’un Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve sivil toplum örgütleriyle hep birlikte alınması adına girişimde bulunacaklarını söylediğini ileri sürdüler.