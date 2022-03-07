Köse SHÇEKspor’da

Normal sezonu grubunda lider tamamlayarak Play-Off grubuna yükselen, Play-Off’ların birinci turunda da Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u eleyerek ikinci tura yükselmeye hak kazanan Yozgat SHÇEKspor Play-Off ikinci turunda da başarılı olmak için eksik bölgelere transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat SHÇEKspor son olarak Bişekspor’un başarılı oyuncusu Yaser Köse’yi renklerine bağladı. Yaser Köse, ‘’Yozgat SHÇEKspor’u ligin en başından beri takip ediyorum. Dostluğun, kardeşliğin dolu olduğu bir takım, onun için gönlümde hep ayrı bir yeri vardır. SHÇEKspor için elinden gelenin en iyisini yapacağım. Burada olmaktan çok mutluyum. Benim takıma gelmemi sağlayan hocamız Mashar Uçar, Ahmet Tufan kulüp başkanımız Hakan Çeliksoy, Ömer Tosun, Gökhan Yaşlı ve Vedat Erdem abimize teşekkür ederim’’ dedi.