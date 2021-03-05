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Köse Kick-Bokcuları ziyaret etti

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse Rıza Kayaalp Spor Salon’unda haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Kick-Boks antrenmanını ziyaret ederek sporcular ile sohbet edip onlarla spor yaptı.

05 Mart 2021 Cuma 00:59
Köse Kick-Bokcuları ziyaret etti

Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız gözetiminde haftanın belirli günlerinde Rıza Kayaalp Spor Salon’nda çalışan Kick-Bokscüler çalışmalarını pandemi kurallarına uyarak sürdürürken Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’de sporcuların antrenmanını izledi. Yozgat’ı katıldıkları turnuvalarda başarı ile temsil eden Kick-Bokscülerin de her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Köse, ‘’Antrenör Mustafa Zararsız gözetiminde çalışan bu sporcularımızın çalışmalarını izlemek ve onlarla sohbet etmek için antrenmanlarına katıldı. Çok zor bir spor dalı olan Kick-Boks’te bu genç kardeşlerimiz katıldıkları turnuvalarda Yozgat’ı en iyi şekilde temsil ederek dereceler elde ettiler. Bütün sporcularımızı başarılarından ötürü kutluyorum. Pandemi döneminde çalışmalarını belirli düzeyde sürdüren bu kardeşlerimiz bir yıldır turnuvalara katılmıyorlar. Ancak pandeminden sonra katılacakları turnuvalarda başarılı olacaklarına inanıyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Yozgat Belediyesi olarak bu sporcu kardeşlerimize de her zaman destek vereceğiz’’ dedi. Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız ise Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin kendilerini ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Köse’nin her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Zararsız, ‘’Sporu seven bir başkanımız var ağ olsunlar bizlerin her zaman yanında. Kendisine bize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. 

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Köse Kick-Bokcuları Ziyaret Etti
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