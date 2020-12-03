Köse gençliğine döndü

Gençlik yıllarında hentbol oynayan ve pivot mevkiinde görev yaptığını dile getiren Köse, kız takımı ile birlikte antrenman yaparak gençlik yıllarını yad etti. Kızlarla ceketini çıkarıp kızlar ile pas çalışması yapan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse daha sonra kızlar ile birlikte şut çalışması da yaptı. Kızlarla antrenman yaparken ayağına giydiği iskarpin ayakkabının da kurbanı olan Başkan Köse, şut çektiği sırada ayakkabıları kayınca biranda kendini yerde buldu. Ayağa kalkan köse ‘Bu sporu ne kadar sevdiğimi gördünüz’ diye düşmesine esprili bir şekilde yaklaştı. Kızlara antrenman yaptıktan sonra yorulan Köse kızlara başarı dileğinde bulunda ve Yozgat’a oynayacakları ilk müsabakada onları izlemeye geleceğini söyledi.