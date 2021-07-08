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Köse gençleri hayran kaldı

Yozgat Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü’nün Bozok Stadı dış sahasında yapılan antrenmanını Kulüp Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’de izledi.

08 Temmuz 2021 Perşembe 00:01
Köse gençleri hayran kaldı

Sporcular ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Köse, U15 ve U15 takımlarının antrenmanlar esnasında gösterdikleri başarılı performans ve hırslarına hayran kaldı. Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulüp Başkanı Celal Köse ve Başkan Yardımcımız Ahmet Erkoç çalışmalarına devam eden U15 ve U13 takımlarının antrenmanına katıldı. Teknik Sorumlu Özkan Bayram nezaretinde devam eden antrenmanları izleyen Başkan Köse Özkan’dan takım hakkında bilgiler aldı. Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörü Özkan Bayram, Yozgatlı gençler için büyük hayalleri olan ve bunları tek tek hayata geçiren kıymetli başkanları Celal Köse’ye bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Antrenman sonrasında Başkan Köse Yozgat Belediyesi Bozokspor’dan yetişip Sivasspor a giden Muhammed Sinan ile Oğuzhan ve Gençlerbirliği’ne giden Mustafa ile de sohbet edip, mevcut sporculara bu kardeşlerini örnek gösterdi. Başkan Celal Köse, Yozgat Belediyesi olarak gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durup spora yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla spor alanında Bozokspor ile aktif bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi. Yozgat Belediyesi Bozokspor olarak hem salon sporlarından hem de futbolda alt yapı çalışmalarına başladıklarını dile getiren Köse, ‘’İlk etapta bütün branşlarda bin tane çocuğumuzu kulübümüz bünyesine katarak spor eğitimleri vermeyi hedefliyoruz. Bunun için gerekli alt yapıyı oluşturduk. Yozgat Belediyesi Bozokspor’u bünyemize aldıktan sonra birçok çalışma yaptık. Futbol altyapımızdaki birçok çocuğumuz Birinci Lig ve Süper Lig takımlarının radarında. Türk futboluna bu çocuklarımız kazandırmak istiyoruz’’ dedi. Bozok Stadı dış sahasında devam eden futbol antrenmanını izleyerek Antrenörlerden çalışmaları hakkında bilgi aldığını da hatırlatan Köse, ‘’Yozgat Belediyesi Bozokspor futbol takımımızın alt yapısında yer alan bütün çocuklarımız birbirinden yetenekli ve gelecek vadeden çocuklarımız. Hepsi pırıl pırıl gençler. Ben inanıyorum ki bu gençlerimiz ileride Yozgat sporuna büyük katkılar sağlayacak ve belki de milli takımlar düzeyinde şehrimizi ve bizleri gururlandıracaklar’’ diye konuştu.

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Köse Gençleri Hayran Kaldı
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