Köse Cimnastikçileri ziyaret etti

Çok Amaçlı Spor Salon’unda Cimnastik Antrenörü Mevlüt Öz gözetiminde devam eden Cimnastik antrenmanını ziyaret eden Belediye Başkanı Köse, çalışmalar hakkında Antrenör Öz’den bilgiler aldı.
15 Mart 2021 Pazartesi 00:53
YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan Cimnastik kursunu ziyaret ederek sporcular ile sohbet etti.
Çok Amaçlı Spor Salon’unda Cimnastik Antrenörü Mevlüt Öz gözetiminde devam eden Cimnastik antrenmanını ziyaret eden Belediye Başkanı Köse, çalışmalar hakkında Antrenör Öz’den bilgiler aldı.