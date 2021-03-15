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Köse Cimnastikçileri ziyaret etti

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan Cimnastik kursunu ziyaret ederek sporcular ile sohbet etti.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:53
Köse Cimnastikçileri ziyaret etti

 Çok Amaçlı Spor Salon’unda Cimnastik Antrenörü Mevlüt Öz gözetiminde devam eden Cimnastik antrenmanını ziyaret eden Belediye Başkanı Köse, çalışmalar hakkında Antrenör Öz’den bilgiler aldı. 

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Köse Cimnastikçileri Ziyaret Etti
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