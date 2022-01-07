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KÖSE, BOZOKSPOR’U AĞIRLADI

Yozgat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Belediyesi Bozokspor Futbol takımının Antrenörleri Kulüp Başkanı ve Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret etti.

07 Ocak 2022 Cuma 00:19
KÖSE, BOZOKSPOR’U AĞIRLADI

Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörleri İlhan Özbay, Özkan Bayram ve Oktay Elma makamında ziyaret ettikleri Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ye takım hakkında bilgiler verdi. Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C Grubunda yoluna namağlup lider olarak devam eden Yozgat Belediyesi Bozokspor’da Antrenörler hedeflerinin yeni sezonda Yozgat’ı Bölgesel Amatör Lig’de oradan da profesyonel ligde temsil etmek olduğunu söylediler. Kulüp Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise ‘’Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübümüzün yönetici ve teknik ekibi ile belediyemizde bir araya gelerek önümüzdeki maçlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Hamdolsun; hem futbolda hem hentbolda namağlup ve lider bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm yönetici, teknik ekip ve sporcularımızı tebrik ediyorum’’ dedi.

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