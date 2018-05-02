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KOŞABiLiYORKEN KOŞ!

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından vatandaşların spor yapmasına teşvik olmak amacıyla hayata geçirilen ‘Sağlıklı Yaşam için Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında Bozok Stadında etkinlikler düzenlendi.

KOŞABiLiYORKEN KOŞ!

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından vatandaşların spor yapmasına teşvik olmak amacıyla hayata geçirilen ‘Sağlıklı Yaşam için Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında Bozok Stadında etkinlikler düzenlendi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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KOŞABiLiYORKEN KOŞ!

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen proje kapsamında Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafında 1 Nisan tarihinden bugüne kadar toplam 17 etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye geneli ile eş zamanlı yapılan etkinlikte Bozok Stadında buluşan gençler antrenörler eşliğinde spor yapmanın keyfini çıkardılar. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Sağlıklı Yaşam İçin Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında bu sene toplam 17 etkinlik gerçekleştirdiklerini ve bu etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen proje ile vatandaşların spor yapmalarına katkı sağlamak istediklerini dile getiren Güneşer, ‘’Hem gençler hem de veliler düzenlediğimiz etkinliğe katılabilirler. Son iki aylık zaman dilimi içerisinde 17 kez etkinlik yaptık. Bundan sonraki yapacağımız etkinliklere de bütün vatandaşlarımız davetlidir. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan Antrenör arkadaşlarımız eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan arkadaşlarımız gönüllerince eğlenirken sevdikleri sporları da yapıyorlar.  Bozok Stadında gerçekleştirilen etkinlikte, önce Batminton, daha sonra voleybol, son olarak ta yakan top oynayan gençler gönüllerince eğlendiler. 

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