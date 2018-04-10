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Koşabiliyorken koş

YOZGAT’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2012 yılında ilk kez gerçekleştirdiği ‘Koşabiliyorsan Koş’ projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Koşabiliyorken koş

YOZGAT’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2012 yılında ilk kez gerçekleştirdiği ‘Koşabiliyorsan Koş’ projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
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Koşabiliyorken koş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından halkı spora yönlendirmeyi, spor yapanların da uzman antrenörler eşliğinde bilinçli bir şekilde spor yapmalarını sağlayan proje yeniden hayata geçirildi. İlk kez 2012 yılında gerçekleştirilen 'Koşabiliyorken Koş' projesi yeni dönem çalışmalarıyla yeniden start aldı. “Koşabiliyorken Koş” sloganıyla yola çıkan Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, proje kapsamında antrenmanlara devam eden sporcu velileriyle birlikte Şehir Stadyumunda hem spor yapıp hem eğlenerek yetişkinleri spor yapmaya teşvik etti. Şehir Stadyumunda yürüyüşle başlayan proje etkinliği, kültür fizik çalışmaları ile devam etti.  Isınma hareketlerinin ardından veliler halat çekme ve slalom parkurunda ter döktüler.

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