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Korkuttular

YOZGATSPOR önceki günü seyircisiz oynadığı Adana Büyükşehir Belediyespor müsabakasında sakatlanan Hakkı Tosun ile kasığında çekme olan kaleci Mustafa Köseci korkuttu.

Korkuttular

YOZGATSPOR önceki günü seyircisiz oynadığı Adana Büyükşehir Belediyespor müsabakasında sakatlanan Hakkı Tosun ile kasığında çekme olan kaleci Mustafa Köseci korkuttu.

06 Mart 2018 Salı 07:00
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Korkuttular

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un başarılı forvet oyuncusu Hakkı Tosun, Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynanan müsabaka sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrasında yere kalmış ve sağlık ekipleri sahaya girerek ilk müdahaleyi yapmıştı. Oyuna tekrar devam edemeyen Hakkı Tosun yerini Ali Yıldırım’a bırakmıştı.

Edinilen bilgiye göre tecrübeli oyuncunun durumunun iyi olduğu ve bu gün başlayacak olan Ceyhanspor müsabakasının hazırlıklarına takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Müsabakanın sonlarına doğru sakatlanan ve kasığında çekme olduğu öğrenilen kaleci Mustafa Köseci’nin de durumunun iyi olduğu takımla birlikte antrenmanlara onunda sahada olacağı öğrenildi.

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