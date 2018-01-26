Konya’ya bileniyor

Günde çift antrenman yapan kırmızı siyahlı ekip, öğleden önce Çamlık Milli Parkında kros ve güç çalışması yaparken, akşam ise Rıza Kayaalp Spor Salon’unda teknik ve taktik çalışması yapıyor. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, cumartesi günü itibariyle başladıkları Selçuklu Belediyespor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Konya temsilcisini yenerek ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı amaçladıklarını dile getiren Çelik, ‘’Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Güçlü rakibimizi taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmenin hesaplarını yapıyoruz. Yeni transfer etmeyi planladığımız oyuncuların da aramıza katılması ile takımımız daha güçlü olacak ve ligin ikinci yarısına damga vuracağımıza inanıyorum’’ dedi.