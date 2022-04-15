Kontrollerde uyuşturucu yakalandı

Edinilen bilgiye gören, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerin tarafından gerçekleştirilen sokak kontrolleri sırasında A.T. isimli şahsın kullanmış olduğu şüpheli aracın durdurulduğu, araç içinde yapılan aramada ise kolçak içerisinde zulalanmış 1 adet boş uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet içerisi dolu daralı ağırlığı 29.81 gram gelen uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet içerisi dolu ve 4.56 gram gelen cam payp, kağıda sarılı halde 0.84 gram esrar maddesi, kağıda sarılı halde 1.42 gram esrar maddesi, şeffaf poşet içerinde 0.49 gram Metamfetamin maddesi, alüminyum folyo içerinde 1.79 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildiği öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kullanma ve bulundurma suçu kapsamında işlem başlatıldığı, kaydedildi.