Kombine satışları başladı

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, eski Askerlik Şubesi önünde bulunan satış standında kombine biletlerin tanıtımını yaptı. Arslan, yaptığı açıklamada Yozgatspor’un kombine biletlerini bugün itibariyle satışa sunduklarını söyledi. Kombine biletlerin üç grupta satışının yapılacağını dile getiren Arslan, ‘’Birincisi şeref tribünü, 150 tane şeref tribünü için kombine hazırlattık. Bunların tanesini bin liradan satacağız. İkincisi VİP tribünü. Kapalı tribünün sol tarafında oluşturacağımız bir tribün olacak. O da 600 lira olarak ücretlendirdik. Kapalı ve maraton tribününün kombinelerini de 300 lira olarak belirledik. Şeref tribünü için bin lira olması insanların kafasını karıştırmamalı. Zaten bu bin liralık kombineleri şeref tribünde oturanlar başta ben olmak üzere alıyoruz. Taraftarlarımıza yönelik sunduğumuz biletler, 300 liralık biletler. Bu olayın pahalı ucuz tartışmasının dışında Yozgatspor’a bir katkı olarak bunun düşünülmesi lazım. Yozgatspor’a bir katkı olarak bunun değerlendirilmesi lazım. Bura da işin biraz daha manevi yönünün düşünülmesi gerekli. Neticede Yozgatspor hepimizin manevi değeri, Yozgatspor’un başarılı olmasını istiyoruz. Bu noktada 300’er liralık kombinelerimizi alarak takımımıza katkı sağlamamız lazım. Bazıları büyük kulüpler ile karşılaştırıyorlar. Büyük kulüpler satışa çıkardığı zaman 10 binlerce, 100 binlerce satıyorlar. Bizim çıkardığımız kombinelerin tamamı bin tanedir. Bu bin tane bileti satabilirsek 350–400 bin lira civarında kulübe bir katkı sağlanmış olacak. Aslına bakarsanız bu çok büyük bir meblağ değil. Yozgatspor’u seven herkesin en azında bu 300 liralık biletlerden almak suretiyle Yozgatspor’a katkıda bulunmalarını ümit ediyoruz’’ dedi.

KOMBİNELERDE ÖĞRENCİ İNDİRİMİ YOK

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, bazı öğrencilerin kombinelerde öğrenci indirimi yapılması noktasında taleplerin olduğunu vurguladı. Arslan, ‘’Bu noktada öğrenci kardeşlerimizin indirim talepleri var. Kombinelerde indirim olmayacak. Ama biletlerde öğrencilere yönelik bir düzenleme yapacağız. Öğrenci kardeşlerimiz de indirimli öğrenci biletlerini almak suretiyle gelebilirler. Asıl olan Yozgatspor’a katkıdır. Kombinelerimiz esi Askerlik Şubesi önünde bulunan standımızda satılacak. Ayrıca ilerleyen günlerde Yozgatspor formalarının satışını da yine buradan yapacağız. Ayrıca Genç Giyim, Tarz ve Kampüs giyim mağazalarında satışa sunulacak. Kombine satışlarımız ile yönetim kurulu üyemiz Nuri Genç ilgilenecek. Kombine almak isteyen arkadaşlarımız Nuri Genç arkadaşımızdan da temin edebilirler’’ diye konuştu.