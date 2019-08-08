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Kombine kartlarda indirim

TFF Üçüncü Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgatspor’da yönetim tarafından yaptırılan kombine biletlerde indirime gidildi.

Kombine kartlarda indirim

TFF Üçüncü Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgatspor’da yönetim tarafından yaptırılan kombine biletlerde indirime gidildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
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Kombine kartlarda indirim

Daha önce maraton tribün kombine biletinin satış fiyatını 300 lira olarak belirleyen kırmızı siyahlı yönetim taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine maraton tribünü kombine fiyatlarını 200 liraya indirildiği duyuruldu. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, kulübe maddi gelir elde etmek amacıyla yaptıkları kombine bilet satışlarının devam ettiğini söyledi. Üç ayrı kombine bilet hazırlattıklarını hatırlatan Arslan, ‘’Daha önce Şeref Tribünü bin lira, VİP tribünü 500 lira ve maraton tribününü ise 300 lira olarak belirlemiştik. Ancak taraftarlarımızdan gelen yoğun talep üzerine kombine kartlarımızda indirime gitti. 300 lira olarak belirlediğimiz maraton tribünü kombine biletini 200 lira yaptık. Biz kendi üzerimize düşeni yaptık ve kombinelerde indirime gitti. Şimdi taraftarımızdan bu kombineleri almalarını bekliyoruz’’ dedi.

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