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Koltuk Özel İdare’nin

YOZGAT Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubu ikinci hafta müsabakalarında Sarıkaya Belediyespor’u 2-1 mağlup eden Yozgat İl Özel İdarespor liderlik koltuğuna kuruldu.

Koltuk Özel İdare’nin

YOZGAT Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubu ikinci hafta müsabakalarında Sarıkaya Belediyespor’u 2-1 mağlup eden Yozgat İl Özel İdarespor liderlik koltuğuna kuruldu.

28 Ocak 2018 Pazar 22:26
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Koltuk Özel İdare’nin

Altı takımın mücadele ettiği Play-Off grubu oldukça çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Haftaya lider giren Sorgun Belediyespor Şefaatlispor’u konuk etti. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada 1-1 tamamlanınca Sorgun Belediyespor bu sezon ilk defa puan kaybı yaşarken, 4 puan ile ligde de ikinci sıraya geriledi. İl Özel İdarespor ise Sarıkaya Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 yenen İl Özel İdarespor Sorgun Belediyespor’un puan kaybetmesi ile birlikte liderlik koltuğuna oturdu. Haftanın son müsabakasında ise Yozgat Çamlıkspor ile Yemenoğlu Bozokspor karşı karşıya geldi. Gençlerden kurulu bir ekip ile mücadele eden Yemenoğlu Bozokspor güçlü rakibini 4-2 yenerek Play-Off’lardaki ilk galibiyetini aldı.

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