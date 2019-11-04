Koltuk el değiştirdi

Hafta lider olarak giren Yerköyspor, Tuzkayaspor’a 3-0 mağlup oldu. Liderlik koltuğunu rakibinden devralan Tuzkayaspor ise bundan sonraki haftalarda da liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor. Ligde oynanan diğer müsabakalarda ise A Grubunda Çamlıkspor konuk ettiği Çekerek Belediyespor’a 1-3 mağlup olurken, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise konuk ettiği Akdağmadenispor ile 3-3 berabere kaldı. Paşaköy Gençlikspor konuk ettiği Çiğdemlispor’a 6-3 yenildi. B Grubunda ise Boğazlıyan Şekerspor konuk ettiği Divanlı Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalırken, Sorgun Gençlikspor Sarıkaya Belediyespor’u 2-1 mağlup etti. Grubun son müsabakasında ise Şefaatlispor Sarayspor’u 3-2 yendi.