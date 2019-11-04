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Koltuk el değiştirdi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda haftanın en önemli müsabakalarından biri olan Tuzkayaspor, Yerköyspor müsabakasında gülen taraf Tuzkayaspor olunca grupta liderlik koltuğuna kuruldu.

Koltuk el değiştirdi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda haftanın en önemli müsabakalarından biri olan Tuzkayaspor, Yerköyspor müsabakasında gülen taraf Tuzkayaspor olunca grupta liderlik koltuğuna kuruldu.

04 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Koltuk el değiştirdi

Hafta lider olarak giren Yerköyspor, Tuzkayaspor’a 3-0 mağlup oldu. Liderlik koltuğunu rakibinden devralan Tuzkayaspor ise bundan sonraki haftalarda da liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor. Ligde oynanan diğer müsabakalarda ise A Grubunda Çamlıkspor konuk ettiği Çekerek Belediyespor’a 1-3 mağlup olurken, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise konuk ettiği Akdağmadenispor ile 3-3 berabere kaldı. Paşaköy Gençlikspor konuk ettiği Çiğdemlispor’a 6-3 yenildi. B Grubunda ise Boğazlıyan Şekerspor konuk ettiği Divanlı Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalırken, Sorgun Gençlikspor Sarıkaya Belediyespor’u 2-1 mağlup etti. Grubun son müsabakasında ise Şefaatlispor Sarayspor’u 3-2 yendi. 

Anahtar Kelimeler:
Koltuk El Değiştirdi
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