Koltuk el değiştirdi

A Grubunda lider Sorgun Belediyespor, ligden çekilen Yemenoğlu Bozokspor müsabakasını hükmen kazanırken, Yozgat Çamlıkspor Akdağmadenispor’u 2-0 yendi. Çekerek Belediyespor konuk ettiği Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile 4-4 berabere kalırken, Şefaatlispor ise konuk ettiği Boğazlıyan Şekerspor’a 8-1 mağlup oldu. B grubunda ise haftanın en önemli müsabakasında Tuzkayaspor lider İl Özel İdarespor’u 2-0 yenerek liderlik koltuğunu rakibinden devralırken, zirve mücadelesi veren takımlardan Yerköyspor deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u 3-0 mağlup etti. Sarıkaya Belediyespor Çayıralan Belediyespor’u 2-0 yenerken, Çiğdemlispor ise Boğazlıyan Sağlıkspor’u 4-1 yendi.