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Koltuk el değiştirdi

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i hafta sonu oynanan müsabakalar ile geride kalırken, B grubunda liderlik koltuğu el değiştirdi.

Koltuk el değiştirdi

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i hafta sonu oynanan müsabakalar ile geride kalırken, B grubunda liderlik koltuğu el değiştirdi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:59
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Koltuk el değiştirdi

 A Grubunda lider Sorgun Belediyespor, ligden çekilen Yemenoğlu Bozokspor müsabakasını hükmen kazanırken, Yozgat Çamlıkspor Akdağmadenispor’u 2-0 yendi. Çekerek Belediyespor konuk ettiği Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile 4-4 berabere kalırken, Şefaatlispor ise konuk ettiği Boğazlıyan Şekerspor’a 8-1 mağlup oldu. B grubunda ise haftanın en önemli müsabakasında Tuzkayaspor lider İl Özel İdarespor’u 2-0 yenerek liderlik koltuğunu rakibinden devralırken, zirve mücadelesi veren takımlardan Yerköyspor deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u 3-0 mağlup etti. Sarıkaya Belediyespor Çayıralan Belediyespor’u 2-0 yenerken, Çiğdemlispor ise Boğazlıyan Sağlıkspor’u 4-1 yendi. 

Anahtar Kelimeler:
Koltuk El Değiştirdi
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