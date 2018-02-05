Koltuk el değiştirdi

Aksaray Belediyespor’un bay geçtiği 17’inci haftada Nevşehirspor Kayseri Şekerspor’u deplasmanda 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna kuruldu. Ligde üçüncü sırada bulunan Yozgatspor, konuk ettiği Azatlıspor’u 4-2 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Puan cetvelinde 5’inci sırada bulunan Adana Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Belen Belediyespor’u 6-0 yenerken, Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor deplasmanda Kadirli Demirspor’u 1-0 yendi. Haftanın son müsabakasında ise Ceyhanspor deplasmanda Kilis Belediyespor’a 2-0 yenildi.
Kayseri Şekerspor 0 - 2 Nevşehirspor
Yozgatspor 1959 FK 4 - 2 2005 Azatlıspor
Kürkçüler Amatör 2 - 0 Arsuz Karaağaçspor
Kadirli Demirspor 0 - 1 Talasgücü Belediyespor
Belen Belediyespor 0 - 6 Adana BŞ Belediyespor
Kilis Belediyespor 2 - 0 Ceyhanspor
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