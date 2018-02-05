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Koltuk el değiştirdi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta haftaya ikinci sırada geren Nevşehirspor, Kayseri Şekesrspor galibiyeti ile liderlik koltuğuna kuruldu.

Koltuk el değiştirdi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta haftaya ikinci sırada geren Nevşehirspor, Kayseri Şekesrspor galibiyeti ile liderlik koltuğuna kuruldu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Koltuk el değiştirdi

Aksaray Belediyespor’un bay geçtiği 17’inci haftada Nevşehirspor Kayseri Şekerspor’u deplasmanda 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna kuruldu. Ligde üçüncü sırada bulunan Yozgatspor, konuk ettiği Azatlıspor’u 4-2 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Puan cetvelinde 5’inci sırada bulunan Adana Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Belen Belediyespor’u 6-0 yenerken, Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor deplasmanda Kadirli Demirspor’u 1-0 yendi. Haftanın son müsabakasında ise Ceyhanspor deplasmanda Kilis Belediyespor’a 2-0 yenildi.
Kayseri Şekerspor      0 - 2     Nevşehirspor

Yozgatspor 1959 FK  4 - 2     2005 Azatlıspor

Kürkçüler Amatör      2 - 0     Arsuz Karaağaçspor

Kadirli Demirspor      0 - 1     Talasgücü Belediyespor

Belen Belediyespor    0 - 6     Adana BŞ Belediyespor

Kilis Belediyespor      2 - 0     Ceyhanspor

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