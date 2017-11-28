Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102068
ALTIN
164.861
DOLAR
3.9597
STERLİN
5.2520
EURO
4.7033

-Koltuk el değiştirdi

ERKEKLER Voleybol 2’inci Ligi 3’üncü Grupta liderlik koltuğuna maç fazlası ile yeniden Sungurlu Belediyespor oturdu.

-Koltuk el değiştirdi

ERKEKLER Voleybol 2’inci Ligi 3’üncü Grupta liderlik koltuğuna maç fazlası ile yeniden Sungurlu Belediyespor oturdu.

28 Kasım 2017 Salı 07:05
57 Okunma
-Koltuk el değiştirdi

Sungurlu Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediyesi takımını 3-0’lık skorla geçti. Sorgun Belediyesi, Gümüşhane Telekomspor karşısında 3-0 hükmen galip ilan edildi. Bafra Belediyesi, deplasmanda Erzurum Spor Lisesi’ni 3-0’lık skorla geçti.

Takım                          O         G         M        A         V         P

Sungurlu Belediye      5          5          0          15        3          14

Sorgun Belediye         4          4          0          12        1          12

Bafra Belediye           5          4          1          13        3          12

Çorum Belediye         5          2          3          8          9          7

Tokat Belediye           6          2          4          6          15        5

Erzurum Spor                         4          1          3          5          9          3

Ordu Anadolu İHL    4          1          3          3          9          3

Gümüşhane Telekom  5          0          5          2          15        1

Orduspor        Ligden Çekildi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Batman ilk yenilgisini aldı
-Batman ilk yenilgisini aldı
-Ligde ikinci yarı başladı
-Ligde ikinci yarı başladı
-Nevşehir maç fazlası ile
-Nevşehir maç fazlası ile
-KENDİMİZİ TANIDIK!
-KENDİMİZİ TANIDIK!
Şampiyonlar belli
Şampiyonlar belli
Kayaalp’ten anlamlı armağan
Kayaalp’ten anlamlı armağan

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim