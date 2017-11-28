-Koltuk el değiştirdi

Sungurlu Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediyesi takımını 3-0’lık skorla geçti. Sorgun Belediyesi, Gümüşhane Telekomspor karşısında 3-0 hükmen galip ilan edildi. Bafra Belediyesi, deplasmanda Erzurum Spor Lisesi’ni 3-0’lık skorla geçti.
Takım O G M A V P
Sungurlu Belediye 5 5 0 15 3 14
Sorgun Belediye 4 4 0 12 1 12
Bafra Belediye 5 4 1 13 3 12
Çorum Belediye 5 2 3 8 9 7
Tokat Belediye 6 2 4 6 15 5
Erzurum Spor 4 1 3 5 9 3
Ordu Anadolu İHL 4 1 3 3 9 3
Gümüşhane Telekom 5 0 5 2 15 1
Orduspor Ligden Çekildi
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