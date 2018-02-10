Koltuğunu korumak istiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup 16’ncı hafta müsabakaları oynanacak olan 6 karşılaşma ile devam edecek.

Lider Nevşehirspor, Osmaniye temsilcisi Kadirli Demirspor’u, yakın takipçisi Aksaray Belediyespor ise Kilis Belediyespor’u konuk edecek.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren bir diğer ekip Yozgatspor, Arsuz Karaağaçspor deplasmanında üç puan arayacak.

Ligde dördüncü sırada bulunan Kayseri Şekerspor Adana Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, Talasgücü Belediyespor ise Kürkçüler Amatörspor’u konuk edecek.

Haftanın son müsabakasında ise Ceyhanspor Belen Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.