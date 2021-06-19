Koleksiyonunu tamamlayacak

Dünya ve Avrupa şampiyonu, Olimpiyat ikincisi Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya alabilmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat Güreş Eğitim Merkezinde yetiştikten sonra Yozgat’ta iken milli takıma kadar yükselen ve bir daha milli formayı sırtından hiç çıkarmayan ve sayısız başarılar elde eden Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp, madalya koleksiyonunun tek eksik olan parçasının Olimpiyat şampiyonluk madalyası olduğunu ve onu da Tokyo’da alarak koleksiyonunu tamamlamak islediğini belirtti. Kariyeri boyunca Avrupa ve Dünya şampiyonlukları dışında Olimpiyatlarda bir bronz, bir de gümüş madalya kazandığının altını çizen Kayaalp, ‘’Şimdi Bronz ile başlayıp Gümüş madalya ile devam ettiğim olimpiyat madalyalarımı altın madalya ile taçlandırmak istiyorum. Tokyo’da önümüzdeki ay içerisinde başlayacak olan olimpiyatlara uzun süredir çok iyi hazırlanıyorum. Hedefim olimpiyat altın madalyasını kazanarak ülkemi bir kez daha gururlandırmak, Türk Bayrağımızı Tokyo’da dalgalandırıp istiklal marşımızı okutmak. Uzun süredir bunun için çok çalışıyorum ve bu çalışmalarımın karşılığını alacağıma inanıyorum’’ dedi.