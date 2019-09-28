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Kolay takım değiliz

HAFTA sonu komşu Nevşehirspor ile kendi evinde  karşılaşacak Yozgatspor’da tek hedef galibiyet. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Yozgatspor’un kolay bir takım olmadığını, ligin kalıcı takımlarından olduğunu söyledi.

Kolay takım değiliz

HAFTA sonu komşu Nevşehirspor ile kendi evinde  karşılaşacak Yozgatspor’da tek hedef galibiyet. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Yozgatspor’un kolay bir takım olmadığını, ligin kalıcı takımlarından olduğunu söyledi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Kolay takım değiliz

Nevşehir’in büyük paralar harcayarak, büyük transferler yaptığına dikkat çeken Arslan, “Ama Yozgatspor da geçtiğimiz hafa itibariyle şunu gösterdi ki  bazılarının vermeye çalıştığı imajın aksine kolay takım olmadığını, ligde kalıcı takım olacağını gösterdi. Büyük başarılara imza atabileceğini gösterdi. Bu noktada ben teknik heyet ve futbolcuları da tebrik ediyorum” dedi. Yozgatspor’un mevcut imkanlar içerisinde yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Arslan, “Zaman zaman bize akıl vermek isteyenler var bunun bir faydası yok. Teknik heyetin bilgi, görgü ve tecrübesi yeterli. Benim de bu konuda bilgi görgü ve tecrübem yeterli” diye konuştu. Yozgatspor’un maddi kaynağa ihtiyacı olduğunu hatırlatan Arslan, “ Yozgatspor’a maddi kaynak vermek yerine akıl vermeye çalışan insanları da iyi niyetli değil, kötü niyetli insanlar olarak değerlendiriyorum” eleştirisinde bulundu.
Takımın bütün engellemelere rağmen elinden gelenin en iyisini yaptığını, daha büyük bütçeli takımların karşısında mütevazı bütçesiyle son derece başarılı olduğunu iddia eden Arslan, “Önümüzdeki haftalarda üst sıralarda yer alarak, play off mücadelesi içerisinde olacağına, şampiyonluk kovalayan bir takım olacağına inanıyorum. Bunu yaparken de gücümüzün üstüne çıkmamak, bütçemizi aşmamak zorundayız” ifadelerini kullandı. Kulüp Başkanı Arslan, Türkiye’nin tek borçsuz kulübünün Yozgatspor olduğunun altını çizerek, “Yolumuza geriye dönük borcumuz olmadan, borçsuz devam ediyoruz. Bu da iyi yönetildiğimizin başka bir kanıtıdır” diyerek açıklamasını sonlandırdı.
 

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