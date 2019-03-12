Kolay puan yok

Daha önceki konuşmalarında hiçbir müsabakanın kolay olmayacağını söylediğini hatırlatan Baş, ‘’Bunu da Kastamonu İl Özel İdarespor ile oynadığımız müsabakada gördük. Yaklaşık 35 dakika rakibimiz karşısında 1-0 mağlup durumda götürdük. Devreye 1-1 girdik. İkinci yarı tabi ki rakibin bizim tempomuza dayanması mümkün değildi. Kaçırdığımız pozisyonları da ilave edersek bu maçın 7-8 olması lazımdı. Ama ligde bakıyorsunuz Ladik gitti deplasmanda Çarşambaspor’dan puan aldı. Çarşamba şimdi pergelin daraldığı bu pozisyonda arayı kapatması zor. Şimdi bir tek Üneyspor kaldı. Ben inanıyorum ki o da önümüzdeki hafta Kastamonu İl Özel İdarespor’da puan kaybedecek. Allah’ın izniyle ondan sonra işimiz kolaylaşacak. Ama hiçbir maçımız kolay değil. Daha önceki Safranbolu maçımız da kolay değildi. Bu maçımız da değil. O yüzden her maça aynı ciddiyette hazırlanıyoruz. Bizim hedefimiz burada birinci olmak ama asıl hedefimiz Play-Off müsabakalarında takımımızın bin üst lige çıkarmaktır. O yüzden herkesin çok sağ duyulu dikkatli ve sabırlı olmamız lazım. Bunu ben başkalarından isterken benim de böyle davranmam lazım. O yüzden hepimizin çok dikkatli olması lazım. Bu işi buraya kadar getirdik bu saatten sonra götürmemiz gerekiyor’’ dedi.