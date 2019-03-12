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Kolay puan yok

KASTAMONU İl Özel İdarespor ile oynanan müsabakada alınan üç puanın sevincini yaşayan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor’da teknik direktör İbrahim maç kolay üç puanın olmadığını söyledi.

Kolay puan yok

KASTAMONU İl Özel İdarespor ile oynanan müsabakada alınan üç puanın sevincini yaşayan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor’da teknik direktör İbrahim maç kolay üç puanın olmadığını söyledi.

12 Mart 2019 Salı 00:00
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Kolay puan yok

Daha önceki konuşmalarında hiçbir müsabakanın kolay olmayacağını söylediğini hatırlatan Baş, ‘’Bunu da Kastamonu İl Özel İdarespor ile oynadığımız müsabakada gördük. Yaklaşık 35 dakika rakibimiz karşısında 1-0 mağlup durumda götürdük. Devreye 1-1 girdik. İkinci yarı tabi ki rakibin bizim tempomuza dayanması mümkün değildi. Kaçırdığımız pozisyonları da ilave edersek bu maçın 7-8 olması lazımdı. Ama ligde bakıyorsunuz Ladik gitti deplasmanda Çarşambaspor’dan puan aldı. Çarşamba şimdi pergelin daraldığı bu pozisyonda arayı kapatması zor. Şimdi bir tek Üneyspor kaldı. Ben inanıyorum ki o da önümüzdeki hafta Kastamonu İl Özel İdarespor’da puan kaybedecek. Allah’ın izniyle ondan sonra işimiz kolaylaşacak. Ama hiçbir maçımız kolay değil. Daha önceki Safranbolu maçımız da kolay değildi. Bu maçımız da değil. O yüzden her maça aynı ciddiyette hazırlanıyoruz. Bizim hedefimiz burada birinci olmak ama asıl hedefimiz Play-Off müsabakalarında takımımızın bin üst lige çıkarmaktır. O yüzden herkesin çok sağ duyulu dikkatli ve sabırlı olmamız lazım. Bunu ben başkalarından isterken benim de böyle davranmam lazım. O yüzden hepimizin çok dikkatli olması lazım. Bu işi buraya kadar getirdik bu saatten sonra götürmemiz gerekiyor’’ dedi.

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