Koçyiğit teşekkür etti

Boğazlıyan İlçe stadında oynanan ve Sırçalı Belediyespor’un 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlanan müsabakanın ardından Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit Belediye’nin sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Koçyiğit, ‘’Pazar günü Boğazlıyan stadında Sırçalı Belediyespor Yozgat Tuzkayaspor maçımızda takımımıza destek için gelen Boğazlıyan Başsavcımız Gökhan Şahin’e, Boğazlıyan Belediye Başkan yardımcısı Feramuz Bozoğlu’na ve Boğazlıyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Aynalı’ya desteklerinden dolayı kasabam, kulübümüz ve şahsım adına teşekkür ederim’’ dedi.