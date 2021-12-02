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Koçyiğit teşekkür etti

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda mücadele eden Sırçalı Belediyespor’un Boğazlıyan İlçe Stadında Tuzkayaspor ile oynadığı müsabaka sonrasında Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit kendilerini destekleyenlere teşekkür etti.

02 Aralık 2021 Perşembe 00:45
Koçyiğit teşekkür etti

Boğazlıyan İlçe stadında oynanan ve Sırçalı Belediyespor’un 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlanan müsabakanın ardından Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit Belediye’nin sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Koçyiğit, ‘’Pazar günü Boğazlıyan stadında Sırçalı Belediyespor Yozgat Tuzkayaspor maçımızda takımımıza destek için gelen Boğazlıyan Başsavcımız Gökhan Şahin’e, Boğazlıyan Belediye Başkan yardımcısı Feramuz Bozoğlu’na ve Boğazlıyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Aynalı’ya desteklerinden dolayı kasabam, kulübümüz ve şahsım adına teşekkür ederim’’ dedi.

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