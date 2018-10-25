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Koç’tan da destek geldi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’a işadamı İdris Duyar’dan sonra iş adamı Mustafa Koç’ta Yozgatspor’a hem maddi destek olurken, hem de Ünyespor ile oynanacak müsabaka öncesinde galibiyet primi açıkladı.

Koç’tan da destek geldi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’a işadamı İdris Duyar’dan sonra iş adamı Mustafa Koç’ta Yozgatspor’a hem maddi destek olurken, hem de Ünyespor ile oynanacak müsabaka öncesinde galibiyet primi açıkladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Koç’tan da destek geldi

Kırmızı siyahlı ekibin Pazar günü Ünyespor ile oynayacağı ve liderlik hesapları yaptığı müsabaka öncesinde Yozgatlı işadamlarından destek gelmeye başladı. Yozgatspor’un şampiyonluk yolundaki en önemli müsabakalarından olan Ünyespor maçında daha önce işadamı İdris Duyar’ın galibiyete çeyrek altın priminin ardından bir başka işadamı Mustafa Koç’ta galibiyete çeyrek altın primini açıkladı. Koç Emek Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Mustafa Koç Yozgatspor Tesisleri'ni ziyaret ederek Ünyespor karşılaşması öncesi Yozgatspor’a 30 bin lira bağış yaptı. Ayrıca Ünyespor'u yenmeleri halinde 23 adet çeyrek altında benden diyerek Yozgatlı iş adamlarına da destek çağrısı yaptı.

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