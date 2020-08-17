Koç yuvala döndü

Yozgatspor’un alt yapısından yetişen ve kırmızı siyahlı ekibin Süper Lig’de mücadele ettiği sezon İlhan Özbay ile birlikte A takıma yükselen Şevki Koç, teknik direktör Nihat Tinel’in yardımcı Antrenörü olarak Yozgatspor’da göreve başladı. Yozgatspor’un başarılı oyuncusu Şevki Koç, İlhan Özbay ile birlikte Yozgatspor’da yıldızı parladıktan sonra Gaziantepspor’a transfer olmuştu. Yıllarca Süper Lig ve Birinci Lig takımlarında formaya giyen başarılı oyuncu memleketi Yozgat’ta alt yapısından yetiştiği takımda Antrenör olarak göre başladı. Yıllar sonra Yozgatspor’da olmaktan ve taraftarı olduğu takıma Antrenör olarak tekrar döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Koç, ‘’Yıllarca Yozgatspor alt yapısında görev yaptım. Daha sonra A takıma yükseldim ve peşinden de Gaziantepspor’a transfer oldum. Doğup büyüdüğüm, alt yapısında top koşturduğum ve taraftarı olduğu bir takımda Antrenörlük yapmak benim için çok güzel bir olay. Ben Yozgatspor’da alt yapıda beraber oynadığım Nihat Tinel arkadaşım ile birlikte Yozgatspor’u daha iyi noktalara getirmek için çaba sarf edeceğiz’’ dedi.