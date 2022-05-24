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Koç ile yola devam

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Arkasspor teknik direktör Şevki Koç ile yola devam kararı aldı.

24 Mayıs 2022 Salı 00:26
Koç ile yola devam

Yozgatspor alt yapısından yetişen ve bir çok Süper Lig takımında forma giydikten sonra Antrenörlük hayatına atılan hemşehrimiz Şevki Koç, Gaziantep temsilcisi Arkkasspor ile yeniden anlaştı. Geçen sene Arkkasspor ile başarılı bir sezon geçiren ve 3’üncü ligi kapısından dönen başarılı teknik adam yardımcıları ile birlikte yeni sezonda da Arkasspor’un başarısı için çaba gösterecek. Gaziantep Ankasspor Kulüp Başkanı Mehmet Küçükarslan, “Ligin namağlup ve en az kalesinde gol gören takımı olmamıza rağmen ne yazık ki statü gereği hedeflediğimiz ve çok istediğimiz üçüncü lige yükselemedik. Ancak önümüzde ki sezon da hedefimizden kopmuş değiliz. Bu doğrultuda başarılı bir sezon geçiren ve aynı zamanda uyum içerisinde çalıştığımız başta teknik direktörümüz Şevki Koç hocamız olmak üzere yarımcı antrenörümüz Hüseyin Onur Gedikkaya ve kaleci antrenörümüz Onur Yiğit ile yaptığımız görüşmeleri olumlu sonuçlandırdık. Yeni sezon planlamasını yönetim ve teknik ekibimiz ile birlikte yapacağız. Bu şehre ikinci bir profesyonel kulüp kazandırmak adına mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
Gaziantep Ankasspor Teknik Direktörü Şevki Koç ise “Artık üzüntülerimizi bir kenara bırakıp bana ve ekibime güvenen Gaziantepli futbol severlere ve yönetimimize karşı olan görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Geçen sezon başladığımız bu yolculuğa bu sezonda devam ediyoruz bizi bu göreve yeniden layık gören başta Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Küçükarslan olmak üzere Bekir İrtegün hocama ve yönetim kuruluna ekibim adına teşekkür ediyorum. Yarım kalan bir hikayemiz var onun için daha kararlı ve azimli bir şekilde inşallah hedeflerimize ulaşırız” diye konuştu. •Haber Merkezi•
 

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Koç Ile Yola Devam
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