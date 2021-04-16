Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1408
ALTIN
455.043
DOLAR
8.0395
STERLİN
11.0623
EURO
9.6202

Klasik okçuluk kursuna devam

SARIKAYA Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan klasik okçuluk kursuna gençler yoğun ilgi gösteriyor.

16 Nisan 2021 Cuma 00:12
Klasik okçuluk kursuna devam

Sarıkaya Spor Salon’unda Okçuluk Antrenörü Osman Çalışkan gözetiminde gerçekleştirilen okçuluk kursunda Covit-19 tedbirleri gözetilerek çalışmalar yapılıyor. Okçuluk çocuklar üzerinde de büyük faydaları oluyor. günlük yaşantılarında sırt kaslarını kullanmayan çocuklar, öne doğru çok fazla iş yaptıklarından duruş ve postür bozuklukları meydana gelir. Okçuluk tüm vücudu özellikle sırt ve kol kaslarını çalıştırarak çocuklardaki duruş bozukluklarının giderilmesine büyük destek olur. Okçuluk bireysel bir spordur ve kişi kendi öz kontrolü ile başarmanın tadına varır. Ok atarken tüm vücuda hakim olmak ve kontrol etmek gerekir. Antrenman yaptıkça bu özellikler gelişir.

Anahtar Kelimeler:
Klasik Okçuluk Kursuna Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun’da dezenfekte çalışması
Sorgun’da dezenfekte çalışması
Voleybola yoğun ilgi
Voleybola yoğun ilgi
Bayanlar için güreş antrenmanı
Bayanlar için güreş antrenmanı
POMEM'e hazırlanıyorlar
POMEM'e hazırlanıyorlar
Çocuklar savunma sporunu öğreniyorlar
Çocuklar savunma sporunu öğreniyorlar
18 HAFTA SONRA GELEN GALiBiYET
18 HAFTA SONRA GELEN GALiBiYET
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim