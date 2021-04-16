Klasik okçuluk kursuna devam

Sarıkaya Spor Salon’unda Okçuluk Antrenörü Osman Çalışkan gözetiminde gerçekleştirilen okçuluk kursunda Covit-19 tedbirleri gözetilerek çalışmalar yapılıyor. Okçuluk çocuklar üzerinde de büyük faydaları oluyor. günlük yaşantılarında sırt kaslarını kullanmayan çocuklar, öne doğru çok fazla iş yaptıklarından duruş ve postür bozuklukları meydana gelir. Okçuluk tüm vücudu özellikle sırt ve kol kaslarını çalıştırarak çocuklardaki duruş bozukluklarının giderilmesine büyük destek olur. Okçuluk bireysel bir spordur ve kişi kendi öz kontrolü ile başarmanın tadına varır. Ok atarken tüm vücuda hakim olmak ve kontrol etmek gerekir. Antrenman yaptıkça bu özellikler gelişir.