Kızların Pertek mesaisi

Ligde oynadığı 3 karşılaşmadan birisini kazanan Yozgat ASP bayan takımı, topladığı iki puanla puan cetvelinin 3’üncü sırasında bulunuyor. Bir haftalık aradan sonra konuk edeceği henüz puanı bulunmayan Pertek Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Yozgat ASP Bayan takımının Antrenörü Enis Atmaca, maçtan galibiyetle ayrılarak, ligde daha iyi bir konuma gelmek istediklerini belirterek, ‘’Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hedefimiz maçtan galibiyetle ayrılmaktır’’ dedi.