Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93517
ALTIN
205.599
DOLAR
5.2743
STERLİN
6.7069
EURO
5.9499
Flaş Haber
Cumhurbaşkanı ilan etti
Kapat

Kızların Pertek mesaisi

HENTBOL Kadınlar 2’inci Ligi A Grubunda mücadele veren Yozgat aile ve Sosyal Politikilar Gençlikspor takımı, Pazar günü konuk edeceği Pertek Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kızların Pertek mesaisi

HENTBOL Kadınlar 2’inci Ligi A Grubunda mücadele veren Yozgat aile ve Sosyal Politikilar Gençlikspor takımı, Pazar günü konuk edeceği Pertek Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:00
9 Okunma
Kızların Pertek mesaisi

Ligde oynadığı 3 karşılaşmadan birisini kazanan Yozgat ASP bayan takımı, topladığı iki puanla puan cetvelinin 3’üncü sırasında bulunuyor. Bir haftalık aradan sonra konuk edeceği henüz puanı bulunmayan Pertek Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Yozgat ASP Bayan takımının Antrenörü Enis Atmaca, maçtan galibiyetle ayrılarak, ligde daha iyi bir konuma gelmek istediklerini belirterek, ‘’Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hedefimiz maçtan galibiyetle ayrılmaktır’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TARAFTAR ENDiŞELi!
TARAFTAR ENDiŞELi!
Turhal mesaisi başladı
Turhal mesaisi başladı
Stat çalışmaları tam gaz
Stat çalışmaları tam gaz
KARA PAZAR!
KARA PAZAR!
Telafi edecekler
Telafi edecekler
Tuzkaya hedef büyüttü
Tuzkaya hedef büyüttü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim