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Kızların ilk hafta heyecanı

Türkiye Kadınlar Üçüncü Futbol Ligi’nde mücadele eden Yurdum Gençlikspor takımı bugün Bozok Stadı dış sahasında saat 12.00’da Malatya Bayanlarspor ile karşı karşıya gelecek. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yurdum Gençlikspor bu sezon ilk defa üçüncü ligde mücadele edecek.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:38
Kızların ilk hafta heyecanı

Geçtiğimiz hafta başlayan ligin ilk haftasını maç yapmadan bay geçiren Yurdum Gençlikspor, ligin ikinci haftasında Malatya Bayanlarspor ile karşı karşıya gelecek. Lige çıkacağı ilk müsabakayı kazanmak isteyen temsilcimiz, lige moralli başlamanın hesaplarını yapıyor. Yurdum Gençlikspor Antrenörü Mehmet Efe, uzun süredir Antrenör arkadaşı Emre Çimentepe ile birlikte uzun süredir yaptıkları çalışmaların meyvelerini toplamanın zamanının geldiğini söyledi. Bugün Üçüncü Lig’deki ilk müsabakalarına çıkacaklarını dile getiren Efe, ligde tecrübesiz bir takım olmalarına karşılık kendilerine güvendiklerini ve ilk müsabakalarına kazanacaklarına inandıklarını belirtti. Malatya temsilcisi karşısında iç saha avantajını da kullanarak galip gelmek istediklerinin altını çizen Efe, güçlü rakipleri ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını istedikleri oyunu sahaya yansıtmaları durumunda ise üç puanı alan tarafın kendilerinin olacağını sözlerine ekledi. 

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