KIZLARIN HAKEM iSYANI

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı önde oldukları müsabakada Maltepespor karşısında hakem hataları sonrasında aldıkları mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyorlar. Mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları İstanbul deplasmanında kısıtlı kadrosuna rağmen sahada çok iyi mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı özellikle müsabakanın ikinci yarısında hakemin sahanın en iyi üç oyuncusunu atması sonucunda mağlubiyetinin zeminini hazırladı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, İstanbul’da Maltepespor ile oynadıkları müsabakaya çok iyi başladıklarını söyledi. Müsabakanın ilk yarısında hakemin bariz hatalarına karşılık oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini ve devreyi güçlü rakipleri karşısında önde tamamlamayı başardıklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Anca müsabakanın ikinci yarısında hakem takımımızın mağlup olması için elinden geleni yaptı. Kısıtlı kadromuzun bulunmasını da fırsat bilen müsabaka hakemleri, ikinci yarıda Maltepespor’un bizi yenemeyeceğini anlayınca sahanın en iyileri olan Zeynep, Buse ve Hilal’e kırmızı kart göstererek oyun dışında kaldı. Bu üç oyuncumuzun yerine alt yapımızda yer alan küçük sporcuları sahaya sürdük ve onlar da hem fizik olarak, hem de yaş olarak kendilerinden büyük olan sporculara karşı ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Hakemin bariz hataları sonucunda yenebileceğimiz Maltepespor’a mağlup olduk. Müsabakanın ikinci yarısında hakemlerin yanlı yönetimlerine itirazda bulunmam nedeniyle hakem beni de oyun dışına attı. Yeneceğimiz müsabakayı hakemler yüzünden yenildik. Ligin ilk yarısını galibiyet ile tamamlamak isterdik ancak hakemler yüzünden bunu başaramadık üzgünüz’’ dedi.