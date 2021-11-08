Kızların gücü yetmedi

Kırmızı siyahlılar ilk yarıyı 10-9 geride kapattı. İkinci yarıda ise verilen mücadeleye rağmen fark bir türlü kapatılamayınca sahadan 25-20 yenik ayrılan kızlar, soyunma odasına boynu bükük gitti. Adana’da oynanan karşılaşmada, Ada Sokağı takımı 8 penaltıdan 2'sini, Yozgat 4 penaltıdan birisini gole çevirebildi. Yozgat ekibinden Şerife Tunç ve Buket Deliahmetoğlu attığı 7'şer gol ile maçın en skorerleri oldu. Gözde Seven 5 gol, Tuana Akman 3, Sudenaz Kıyga 2, Nilberen Tansıseven 1 gol attı. Ev sahibi ekipten ise Hilal Doğan 7, Zeynep Yüksektepe 6, Zehra Karaboğaz ve Semanur Buse Baran 3'er, Dilek Serçe 1 gol kaydetti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Hentbol takımını Adana deplasmanda Yozgatlılar yalnız bırakmadı. Adana Çocuk Evlerindeki sporcuları da, Antrenörleri Fadime Düşmez ile Cahit Genç, Kurum Müdürü Hasan Boz takımla yakından ilgilendi.