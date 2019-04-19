Kızların gözü yükseklerde

Müsabakaların ilk gününde Mudanya Belediyespor ile karşı karşıya gelen kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak 34-34 berabere kalmayı başardı ve final müsabakalarına puan ile başladı. Müsabakaların ikinci gününde Gölbaşı Belediyespor ile karşı karşıya gelen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koymasına karşılık sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu. Bugün Vefa Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz güçlü rakibini yenerek puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istiyor.

