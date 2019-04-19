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Kızların gözü yükseklerde

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi’ndeki temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor kadın takımı Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birinci Lige yükselme Play-Off müsabakalarına puanla başlayarak güzünü Birinci Lige dikti.

Kızların gözü yükseklerde

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi’ndeki temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor kadın takımı Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birinci Lige yükselme Play-Off müsabakalarına puanla başlayarak güzünü Birinci Lige dikti.

19 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Kızların gözü yükseklerde

Müsabakaların ilk gününde Mudanya Belediyespor ile karşı karşıya gelen kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak 34-34 berabere kalmayı başardı ve final müsabakalarına puan ile başladı. Müsabakaların ikinci gününde Gölbaşı Belediyespor ile karşı karşıya gelen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koymasına karşılık sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu. Bugün Vefa Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz güçlü rakibini yenerek puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istiyor.

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