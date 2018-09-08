Kızların da fikstürü çekildi

Metropolspor, Adasokağıspor, Gölbaşı Belediyespor, Sinop Kaleşehirspor, Amasya Atatürk Lisesi, Turhal Mehmet Akif Ersoy İlk Öğretim Okulu, Tunceli Petek Belediyespor, Mersin GHSIMspor takımlarının yer aldığı A grubunda mücadele edecek Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ilk haftasında Adasokağıspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İkinci hafta Mersin GHSIMspor’u konuk edecek olan Yozgat temsilcisi üçüncü haftayı maç yapmadan bay geçirecek. İşte Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının ilk yarı fikstürü, Amasya Atatürk Lisesi - Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor - Gölbaşı Belediyespor, Metropolspor - Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor – Tunceli Pertekspor, Turhal Mehmet Akif Ersoy İlk Öğretim Okulu- Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, ligin ilk yarısının son haftasında ise Sinop Kaleşehirspor’u konuk edecek.