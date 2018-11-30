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Kızların aklı Pertek’te

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubu takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, Pazar günü konuk edeceği Pertek Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kızların aklı Pertek’te

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubu takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, Pazar günü konuk edeceği Pertek Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

30 Kasım 2018 Cuma 07:00
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Kızların aklı Pertek’te

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan Yozgat temsilcisi, Pertek Belediyespor’u yenerek ligde bir çıkış yakalamak istiyorlar. Antrenör Enis Atmaca, geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçirmelerine karşılık dinlenmeden lig hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Bu hafta Pertek Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Pertek takımını yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. bu sezon kendimize belirlediğimiz hedef ligi bitirebildiğimiz kadar üst sıralarda bitirmek. İyi bir takımımız var ancak genç ve tecrübesiz bir takımız. Bu sene ligi iyi bir noktada bitirebilirsek, önümüzdeki sene içinde hazırlık yapmış olacağız. Oyuncularımız lig tecrübesi kazanıyorlar ve seneye çok daha iyi durumda olacaklardır. İmkanlar ölçüsünde yapacağımız birkaç takviye ile de takımımız çok daha iyi duruma gelecektir. Ancak biz bu sene çok çalışıp ligi üst sıralarda tamamlamanın hesaplarını yapıyoruz. Bu nedenle lige verilen aralarda dahi çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi. 

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