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KIZLARIMIZ HAZIR

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın deplasmanda oynayacağı Polatlı Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenman ile tamamlayıp Ankara’ya gidecek.

02 Ekim 2020 Cuma 00:30
KIZLARIMIZ HAZIR

İlk defa mücadele edecekleri birinci ligde çıkacakları ilk müsabakayı kazanmak isteyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sporcuları yarın oynayacakları müsabakada sahada ellerinden gelenin en iyisini yaparak iki puanı almak istiyorlar. Antrenör Enis Atmaca, yaklaşık 3 aydır ara vermeden lige hazırlandıklarını ve artık lig müsabakalarının başladığını söyledi. Yarın Ankara’da çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Atmaca, uzun süredir yaptıkları çalışmaların meyvelerini almanın zamanının geldiğinin altını çizdi. İlk defa mücadele edecekleri ligde sürpriz yapmak istediklerinin de altını çizen Atmaca, ‘’Bu ligde başarılı olmak istiyoruz. En azında ilk yılımızda tecrübesiz olan ve tamamen Yozgatlı oyunculardan oluşturduğumuz takımımız ile kümede kalmak istiyoruz. Önümüzdeki senelerde ise destek bulmamız durumunda ona göre yol haritası çizeceğiz. Yarın ligdeki ilk müsabakamıza çıkacağız. Takım olarak çok heyecanlıyız bu heyecanımızı sahaya olumlu yönde yansıta bilirsek Ankara deplasmanında puanlar ile dönebiliriz. Bugün Polatlı Belediyespor ile yapacağımız müsabakanın son hazırlıklarını yapacağız ve yarın sabahta Polatlı’ya hareket edeceğiz’’ dedi.

Son Güncelleme: 01.10.2020 17:32
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KIZLARIMIZ HAZIR
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