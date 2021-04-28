KIZLARIMIZ HAZIR

HENTBOL Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, bugün konuk edeceği rakibini yenerek sezonu galibiyetle kapatmanın hesaplarını yapıyor. Bugün saat 14.00’da Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor-Maltepespor arasındaki karşılaşmayı Emrah Yıldırım-İsa Yıldırım ikilisi yönetecek. Mehmet Fatih Kaymaz’ın gözlemci olarak görev yapacağı maç için son hazırlıklarını dün tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, maç saatini beklemeye başladı. Antrenör Enis Atmaca, ‘’6 puanla 11’inci sırada bulunuyoruz. Lig’de herhangi bir iddiamız yok, düşme endişemiz de bulunmuyor. Rahat çıkacağımız maçtan galibiyetle ayrılıp, sezonu puanla kapatmak istiyoruz. Çalışmalarımızı hafta boyunca bu yönde yaptık. Alacağımız galibiyetle mevcut yerimizi korumuş olacağız’’ diye konuştu.