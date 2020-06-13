KIZLARIMIZ BiRiNCi LiG’DE

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve normal sezonu grubunda ikinci sırada tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, federasyon tarafından liglerin tescil edilmesi ile birlikte birinci lige yükseldi. Korona Virüs tedbirleri kapsamında ara verilen ligleri Türkiye Hentbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde mevcut hali ile tescil etmişti. Bu ay içerisinde yapılan yönetim kurulu kararı ile de İkinci Lig’de Play-Off oynama hakkı kazanan takımların Birinci Lige yükseltilmesi kararı çıktı. Bu karar doğrultusunda ise Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı birinci Lige yükseldi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor kulüp başkanı Musa Saydam, ‘’Kulübümüz 2020-2021 sezonunda Hentbol Kadınlar 1. Liginde mücadele edecektir. İlimizi en iyi şekilde temsil etmek için tüm gayretimizle çalışacağız. İlimizin gururu çocuklarımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. 2 yıllık mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan siyaset, spor, sanat, basın, iş insanları ve kamu temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu sezonu da en iyi noktada tamamlamak için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz’’ dedi.

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise kurumları bünyesinde sportif faaliyetlerini sürdüren kız hentbol takımlarının Yozgat tarihinde bir ilki daha başardığını söyledi. Bu başarıya imza atan oyuncularını, antrenörleri ve Kulüp yöneticilerini tebrik eden Neşeli, ‘’Başarımızda büyük destekleri bulunan Valimiz, Milletvekillerimiz, İş Dünyamız, Basınımız kısacası değerli Yozgat halkına teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca ise sezona şampiyonluk parolası ile başladıklarını ve grubu ikinci sırada tamamlama başarısı gösterdiklerini dile getirdi. Play-Off’a yükselme başarısı gösterdikten sonra tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korona virüs salgınının etkin olduğunu hatırlatan Atmaca, federasyonlarının Korona Virüs nedeniyle ilk önce ligleri ertelediğini ifade etti. Daha sonra ligleri mevcut hali ile tescilleyen federasyonun kendilerini ise birinci lige yükselttiğini anlatan Atmaca, şunları anlattı:

‘’Sezon başında amaçladığımız hedefimize ulaştık. Ben bu gururu bizlere yaşatan sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Ayrıca bizlerin her zaman yanında olan İl Müdürümüz Abdullah Neşeli, Kulüp Başkanımız Musa Saydam, Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin, Eren Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Eyüp Çam’a, Yozgat basınımıza ve bizlere destek olan bütün Yozgat halkına çok teşekkür ediyorum. Birinci Lig’de Yozgat’ı en işi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum.’’

Bu sezon Kadınlar Birinci Hentbol Ligi’nde ise Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile birlikte, Polatlı, Elazığ, Sivas, Kastamonu Araç, Tekirdağ, Antalya, Çankaya, Bolu, Ankara Büyükşehir Belediye Ego, Artvin, Maltepe, Adana, Bursa Mudanya, Gaziantep Oğuzeli ve Ordu takımları mücadele edecek.

•Haber/Foto: İhsan Çelikkaya•