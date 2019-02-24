Kızlarımız alkışlandı ama!

Kadınlar Hentbol İkinci Ligi A Grubu’nda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, Ankara’da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda Gölbaşı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçtan istediği puanı alamayan Yozgat ekibi, genç yeteneklerini görme ve oyun taktiğinde yaptığı değişiklikleri deneme imkanı buldu. İyi bir mücadele veren kızlarımız sahadan 31-16 yenik ayrıldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, lider Gölbaşı Belediyespor ile oynadıkları maça farklı bir taktik anlayışı ile çıktıklarını, kadroda bulunan bazı oyuncuları dinlendirerek, gelecek maçlara sakladıklarını söyledi.