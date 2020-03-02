KIZLARIMIZ 2'DE 2 YAPTI

Ordu Gençlerbirliği ile hafta sonu üst üste iki müsabaka oynayan Yozgat temsilcisi güçlü rakibi karşısında iki müsabakada da başın sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan taraf oldu. Ordu Gençlerbirliği takımının Ligin ilk yarısında Yozgat’a gelirken geçirdiği trafik kazası sonucunda Yozgat’ta oynaması gereken müsabaka ertelenmişti. Cumartesi günü erteleme müsabakasını oynayan iki takım sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıktı. Hakemlerin de etkisi ile başa baş bir müsabaka ortaya koyan iki takım karşılıklı ataklar ile rakip kalelerle gol aradı. Müsabakanın ilk yarısı 13-13 berabere tamamlanırken, ikinci yarıda oyunda üstünlüğü eline Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı eline aldı. Hem ofansta hem de defansta etkili olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu müsabakayı 36-31 kazandı. Pazar günü ise normal fikstür müsabakasına çıktı. Bu sefer işini şansa bırakmayan Yozgat temsilcisi müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledi. Güçlü rakibi karşısında hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu müsabakayı da 22-38 kazandı. Yozgat temsilcisi aldığı bu iki galibiyet ile puanını 6’ya yükseltirken, puan cetvelinde de ikinci sıraya yükseldi ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.