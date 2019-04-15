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Kızları terfi heyecanı sardı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor bayan hentbol takımının birinci lige terfi müsabakalarında karşılaşacağı rakipleri ile birlikte maç programı da belli oldu.

Kızları terfi heyecanı sardı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor bayan hentbol takımının birinci lige terfi müsabakalarında karşılaşacağı rakipleri ile birlikte maç programı da belli oldu.

15 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Kızları terfi heyecanı sardı

Antrenör Enis Atmaca, lig mücadelesini 3’üncü sırada bitirerek, terfi müsabakalarına katılma hakkını elde ettiklerini belirterek, terfi elemelerinin 17-21 Nisan tarihleri arasında Denizli’de oynanacağını söyledi. Atmaca, eleme müsabakalarının ilk gününde 17 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’da Mudanya Belediyesi takımı ile karşılaşacaklarını kaydetti. Atmaca, ‘’Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. 6 takımın katılımı ile oynanacak olan eleme müsabakalarında da başarılı olup, birinci lige çıkmak istiyoruz’’ dedi. Yozgat ASP Gençlikspor takımı, eleme müsabakalarında Mudanya Belediyespor ile birlikte Gölbaşı Belediye, Vefa Gençlik, Adasokağı, Tekirdağ Malkara ile karşılaşacak.

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