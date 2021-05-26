Kızlardan Polat’a ziyaret

7-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenecek olan 2021- 17 Yaş Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacak olan Yıldız Kadın Hentbol Milli Takımının 27 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan kampına davet edilen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından Sakine Doğan, Atiye Gülseven ve Semanur Buse Baran kamp öncesinde Vali Ziya Polat’ı ziyaret etti. Kulüp Başkanı Musa Saydam ve Antrenör Enis Atmaca’nın da yer aldığı ziyarette Vali Ziya Polat, takım hakkında bilgi aldı. Sporculara başarı dileğinde bulunan Vali Polat, milli takım kampında da başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Daha sonra kulüp başkanı Musa Saydam, Yozgat Valisi Ziya Polat'a kendi isminin yazılı olduğu Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının 66 numaralı formasını hediye etti. Vali Polat, büyük bir özveri ile kurulan ve Yozgat'ı en iyi şekilde temsil eden ozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının elde ettiği başarıların övünç verici olduğunu ifade etti. Tamamı Yozgatlılardan oluşan örnek bir kulüp olan ozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının, milli takıma oyuncular yetiştirmesinin de Yozgat için çok güzel bir şey olduğunu dile getiren Vali Polat, ozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına ve yarın Milli Takım kampına katılacak olan sporculara başarı diğinde bulundu.