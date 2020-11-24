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KIZLARDAN MUTLUSU YOK

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Ordu Gençlerbirliği karşısında aldığı farklı galibiyetin mutluluğunu yaşıyor.

24 Kasım 2020 Salı 00:29
KIZLARDAN MUTLUSU YOK

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Ordu deplasmanında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve rakiplerini farklı bir skor ile yenerek Yozgat’a döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Ligdeki ilk galibiyetlerini de aldıklarını hatırlatan Atmaca, Cumartesi günü Artvin 7 Martspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına da moralli başladıklarını ifade etti. Yedek oyuncuları olmadan çıktıkları zorlu deplasmanda oyuncularının gösterdiği performanstan dolayı mutlu olduğunu da dile getiren Atmaca, ‘’Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı olarak ilk defa mücadele ettiğimiz bu ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlara karşı 5 hafta üst üste oynadık. Sahada çok iyi mücadele etmemize karşılık tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Ancak bu hafta Ordu Gençlerbirliği ile oynadığımız müsabakada iyi oyunumuzun meyvelerini de farklı galibiyet ile aldık. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum özellikle Hilal iki haftadır çok iyi mücadele ediyor, kaptanımızı da bu mücadelesinden ve takıma yaptığı büyük katkıdan dolayı kutluyorum. Artık Ordu Gençlerbirliği müsabakası geride kaldı. Şimdi Artvin ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Artvin 7 Martsspor ile oynayacağımız müsabakaya da çok iyi hazırlanıp kendi evimizde Artvin temsilcini de yenmek istiyoruz’’ dedi.

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