Kızlar’dan mutlusu yok

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenör Enis Atmaca, bu sezon kendi seyircileri karşısında oynadıkları ilk müsabakayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligin kendileri için Artvin maçı ile birlikte başladığını dile getiren genç Antrenör, geçen hafta aksaklıklardan dolayı bir mağlubiyetlerinin olduğunu ama kendileri için Artvin karşısında aldıkları galibiyetle ligin başladığını vurguladı. Her şeyden önemlisi tribünlerin doluluğu kendilerini çok duygulandırdığını ve aşırı motive ettiğini bu motivede sonuç olarak sahaya yansıdığının altını çizen Atmaca, sahada kendilerini izleyen destek olan herkese çok teşekkür etti. Desteklerle daha iyi daha yukarılara gideceklerine inandıklarını anlatan Atmaca, ‘’Biz Yozgat’ı en güzel şekilde temsil etmeye adayız tabi bu desteklerle daha da güzel şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz bu yıl şimdilik Play-Off, önümüzde Play-Off müsabakaları oynanacak. Tabi Play-Off’dan sonra da kesinlikle Süper Lig. Yeni oyuncularımız takıma alışmış durumda ilk hafta bir uyum problemi yaşadık ama en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorduk onu da atlattık şimdi şuanda iki tane takviyemizle kulübümüz daha güzel bir şekil aldı daha da başarılı olacağız inşallah’’ dedi.